PSG : Luis Enrique clame son amour pour ce phénomène

Amadou Diawara

Depuis le début de la saison, Warren Zaïre-Emery éclabousse de sa classe la Ligue 1 et la Ligue des Champions. A tel point que Luis Enrique en a fait un titulaire à part entière au PSG. Présent en conférence de presse ce jeudi après-midi, le coach parisien n'a pas tari d'éloges à l'égard de Warren Zaïre-Emery.

Lancé dans le grand bain par Christophe Galtier la saison dernière, Warren Zaïre-Emery a gravi les échelons à vitesse grand V au PSG. En effet, le crack de 17 ans est passé d'un statut de joueur utilisé dans la rotation de l'équipe à celui de titulaire incontestable et incontesté. En effet, depuis l'arrivée de Luis Enrique à la fin de l'exercice 2022-2023, Warren Zaïre-Emery est un membre à part entière du XI du PSG. D'ailleurs, le nouveau coach parisien s'est totalement enflammé pour son numéro 33 ce jeudi après-midi en conférence de presse.

Enrique est tombé sous le charme de Zaïre-Emery

« Warren est un exemple pour tous les joueurs qui veulent être professionnels. Et pas seulement pour la belle partie des choses que tout le monde voit, pas seulement le jour des matchs, mais aussi tous les autres jours : par son travail sur les machines, son travail à l'entraînement, son travail quotidien, sa préparation personnelle au niveau académique aussi, avec ses études avec les professeurs en-dehors des horaires d'entrainement » , a déclaré Luis Enrique, l'entraineur du PSG, avant d'en rajouter une couche sur Warren Zaïre-Emery.

«Warren est un exemple pour tous les joueurs»