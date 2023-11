Luis Enrique annonce un grand projet au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse en marge de la réception de Montpellier vendredi soir, Luis Enrique a notamment été interrogé sur la mise en place de son projet de jeu au PSG. Le technicien espagnol, plus loquace qu'à son habitude devant les médias, a apporté des précisions très intéressantes notamment sur sa volonté de rendre son équipe totalement imprévisible pour l'adversaire.

Depuis sa signature au PSG, de nombreuses interrogations entourent les choix tactiques de Luis Enrique. Le technicien espagnol a notamment plusieurs fois aligné quatre joueurs offensifs d'entrée, et a utilisé différents systèmes. Des changements rendus possibles grâce au nombre de joueurs très importants dont il dispose dans ce secteur de jeu. Présent en conférence de presse, Luis Enrique a d'ailleurs justifié ses choix tactiques, assurant que son objectif était que le PSG devienne totalement imprévisible pour ses adversaires.

«Nous voulons un PSG imprévisible»

« C’est une évolution constante. Je suis plongé dans ce processus au quotidien. Nous voulons un PSG imprévisible pour l’équipe adverse mais qui réalise des choses que nous avons prévues. Il faut générer de l’incertitude chez l’adversaire sans en causer chez nous. C’est un processus long et qui demande beaucoup plus de temps qu’à l’accoutumée. C’est différent de ce que nous avons mis en place en sélection par exemple. Parce que nous disposons de bien plus de temps et disposons au quotidien des joueurs à l’entraînement. Ça nous permet de développer quelque chose de bien plus complexe. Il peut y avoir 4 ou 5 joueurs d’attaque », lance l'entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C’est un long processus»