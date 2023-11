PSG : Il affiche son inquiétude pour Luis Enrique

Alexis Brunet

Depuis cet été, Luis Enrique a pris les rênes du PSG. Le coach espagnol a depuis mis en place un 4-3-3, mais il ne reste pas bloqué tout le temps dans ce schéma de jeu. Parfois, l'entraîneur parisien opte pour un 4-4-2, plus offensif, mais qui ne donne pas encore pleine satisfaction. Daniel Riolo a justement peur que l'ancien tacticien barcelonais tente des coups, notamment en Ligue des champions, et que cela lui retombe dessus.

Alors que cela ne fait que quelques mois qu'il est à la tête du PSG, Luis Enrique fait déjà beaucoup parlé. L'Espagnol a un projet et des idées de jeu concrets, qu'il a directement voulu imposer. Le coach parisien aime que son équipe ait la possession, parfois même à outrance.

Riolo a une inquiétude pour Luis Enrique

Luis Enrique n'est pas fermé au sujet de l'animation offensive, de son équipe. Le coach du PSG tente parfois des coups, et ce n'est pas tout le temps une franche réussite. Daniel Riolo a justement peur que l'Espagnol tente une folie en Ligue des champions, et que cela ne passe pas, comme il l'a déclaré dans l'After Foot . « Je répète mon inquiétude. Oui, je veux qu'il continue, c'est un entraîneur passionnant, un mec intelligent et brillant, mais l'expérimentation quand tu peux te retourner, il n'y a pas de problème quand c'est sur la durée d'un championnat. Mais si ça tombe sur un match aller/retour, qu'il tente quelque chose qui ne marche pas et qu'il dit « oui mais ils comprendront quand on le mettra en place », j'ai peur que la déception au soir de l'expérimentation ratée sera plus importante que le temps qu'on voudra bien lui donner. C'est un vrai truc ça. »

Un retour est annoncé au PSG, Luis Enrique jubile https://t.co/Rz6rmys6aI pic.twitter.com/DN09emxTa6 — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Riolo s'appuie sur l'exemple Guardiola