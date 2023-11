Avant le choc, une bataille est annoncée au PSG

Benjamin Labrousse

Après avoir largement vaincu Montpellier vendredi soir au Parc des Princes (3-0), le PSG se rend à San Siro ce mardi soir afin d’affronter l’AC Milan. Si les hommes de Luis Enrique se sont imposés le 25 octobre (3-0) face aux Rossoneri, le technicien espagnol va devoir trancher pour sa composition. Entre Kang-In-Lee et Vitinha, quel milieu de terrain accompagnera Manuel Ugarte et Warren Zaïre-Emery dans l’entrejeu ?

Le PSG jubile. Après un été où son effectif ainsi que sa structure auront été profondément remaniés, le club parisien semble enfin avoir trouvé son rythme de croisière. Depuis la gifle reçue à Newcastle (4-1) le 4 octobre dernier en Ligue des Champions, le PSG a remporté tous ses matchs, et reste sur cinq victoires consécutives.

PSG : Frayeur pour Ousmane Dembélé, il rassure tout le monde https://t.co/kvpMhJRu38 pic.twitter.com/oq7dcknOhl — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Luis Enrique déjà sous le charme de Kang-in-Lee

De plus, le retour de plusieurs joueurs au PSG a permis à Luis Enrique de posséder un effectif encore plus complet. Absent un mois en raison de sa présence aux Jeux Asiatiques avec les U23 de la Corée du Sud, Kang-In-Lee est de retour à Paris, et a effectué de très bonnes prestations ces derniers matchs, donnant très souvent satisfaction à son entraîneur Luis Enrique. Après la rencontre de vendredi face à Montpellier (victoire 3-0), l’entraîneur espagnol se montrait d’ailleurs très élogieux à l’égard du joueur âgé de 22 ans.

Duel Lee-Vitinha pour une titularisation face à l’AC Milan