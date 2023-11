Ugarte : Le PSG prêt à refaire le coup ?

Arnaud De Kanel

A l'image de Kang In Lee, Manuel Ugarte n'a pas mis longtemps à s'imposer au PSG. Arrivé cet été en provenance du Sporting, le milieu de terrain uruguayen aurait visiblement donné des idées à ses dirigeants qui ont longtemps pensé à recruter l'un de ses partenaire en sélection avec la Céleste.

Le PSG a flairé le bon coup cet hiver en recrutant Manuel Ugarte. Encore méconnu du grand public il y a trois mois, l'ancien joueur du Sporting a conquis le Parc des Princes assez rapidement. Les multiples qualités de l'Uruguayen font un bien fou à Paris et cela a inspiré le club de la capitale en vue du mercato hivernal.



Un buteur en or échappe au PSG https://t.co/sUgsvOiXcK pic.twitter.com/XUW4g4dXJv — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Ugarte déjà validé au PSG

Il ne lui aura fallu que quelques matchs pour faire taire les critiques qui étaient apparues suite à sa pré-saison ratée. Très vite, Manuel Ugarte a haussé le ton pour finalement s'imposer comme l'une des plaques tournantes du PSG au milieu de terrain. Il a apporté avec lui un véritable esprit combatif qui fait du bien au club de la capitale. « Nous devons continuer sur cette lancée et conserver cet état d'esprit. Nous avons des idées de jeu et elles commencent à se mettre en place.. C'est essentiel pour une équipe comme le PSG de mettre en place son jeu progressivement pour s'améliorer. C'est précisément ce que nous sommes en train de faire en ce moment, et c'est très encourageant », confiait-il pour Prime Vidéo après le match face à Montpellier. Et le PSG était prêt à retenter un coup similaire avec son compatriote Mathias Olivera.

Mathias Olivera au PSG ?

Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, le PSG a envoyé des émissaires lors de la dernière trêve internationale pour superviser Mathias Olivera. Le latéral gauche représentait une priorité dans l'optique de pallier à la blessure de Nuno Mendes mais le PSG a finalement changé d'idée la semaine dernière. Le compatriote de Manuel Ugarte ne devrait donc pas venir à Paris.