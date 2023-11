Le grand geste d’Ousmane Dembélé avec le vestiaire du PSG

Jean de Teyssière

L'intégration dans un nouveau groupe, ce n'est pas ce qui fait peur à Ousmane Dembélé. Sa joie de vivre et sa facilité à aller vers les autres lui ont permis de devenir très vite un élément apprécié du groupe du PSG. Et pour rendre encore plus rapide cette intégration, l'ancien Barcelonais a eu un joli geste en invitant l'ensemble de ses coéquipiers au restaurant quelques jours après être arrivé au club.

Malgré son absence de but, il est vrai que sur le terrain, Ousmane Dembélé semble déjà très bien adapté. Il faut dire que l'international français a tout fait pour se faire accepter le plus rapidement possible par ses nouveaux coéquipiers du PSG.

Une rapide intégration de Dembélé

D'après Le Parisien , Ousmane Dembélé s'est très vite imposé comme un relais entre les joueurs du PSG et les autres membres du club. Tout ça grâce à sa bonne humeur et sa facilité à aller vers les autres. Mais surtout, il est arrivé dans un groupe où de nombreux hispanophones sont présents et sa maîtrise de l'espagnol après ses six années passées en Catalogne lui a forcément été bénéfique.

Dembélé a invité tout le monde au restaurant