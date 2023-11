Messi lâche un gros message à Mbappé

Jean de Teyssière

Les deux anciens coéquipiers du PSG, Lionel Messi et Kylian Mbappé, se sont affrontés pour le plus beau trophée : celui de la Coupe du monde. Lionel Messi est sorti vainqueur de ce duel, tout comme celui du Ballon d'Or. Mais l'Argentin promet un très bel avenir à son ancien coéquipier.

Entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, la concurrence était rude pour les autres joueurs pour tenter de remporter un Ballon d'Or. Seuls Luka Modric et Karim Benzema ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Mais tout devrait évoluer dès la saison prochaine, les deux monstres argentins et portugais n'étant certainement plus en course...

«Kylian a fait une très belle saison, il nous a presque gâché la finale avec ses buts»

Au cours d'un entretien accordé à France Football , le récent vainqueur d'un huitième Ballon d'Or, Lionel Messi, s'exprime sur ses concurrents de cette année, et notamment de Kylian Mbappé : « Kylian a fait une très belle saison, notamment une Coupe du monde spectaculaire (8 buts, 2 passes décisives), il nous a presque gâché la finale avec ses buts. »

«Il est clairement l'un des tout meilleurs joueurs du monde»