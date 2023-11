Mbappé a failli briser son «rêve», Messi raconte tout

Pierrick Levallet

En décembre dernier, Lionel Messi a réalisé son rêve en remportant la Coupe du monde avec l'Argentine. Kylian Mbappé a néanmoins failli tout gâcher en permettant aux Bleus de revenir au score à deux reprises pendant la rencontre. Mais malgré ce scénario incroyable, La Pulga avoue avoir gardé son sang froid tout au long de la partie.

Désormais octuple vainqueur du Ballon d'Or, Lionel Messi a réalisé son rêve il y a quelques mois. Ayant déjà remporté la Copa America avec l'Argentine, La Pulga voulait offrir une nouvelle Coupe du monde à l' Albiceleste . Et la star de 36 ans y est parvenue au Qatar en décembre dernier en battant l'équipe de France en finale. Kylian Mbappé a néanmoins failli briser le rêve de Lionel Messi en permettant aux Bleus de revenir au score pour arracher la prolongation, puis pour aller à la séance des tirs au buts. Mais malgré ce scénario absolument hallucinant, Lionel Messi a su garder son sang froid.

«J’étais convaincu que nous allions être champions du monde»

« Est-ce que je me suis dit que mon rêve allait encore m’échapper après l’égalisation de Mbappé ? Non, cela ne m’a jamais traversé l’esprit. On avait vraiment confiance en nous. Au fond de moi, j’étais convaincu que nous allions être champions du monde, quoi qu’il arrive » a d’abord expliqué Lionel Messi dans un entretien accordé à France Football .

«Nous avons su rester calmes»