Thierry Henry de retour, un crack s’enflamme

Buteur du Bayern Munich, Mathys Tel a fait ses premiers pas en équipe de France espoirs. Le joueur a été convoqué par Thierry Henry, qu'il considère comme l'un de ses idoles. Ce vendredi, le buteur a rendu hommage au champion du monde 1998, qui n'hésite pas à lui prodiguer plusieurs conseils pour s'améliorer.

Agé de 18 ans, Mathys Tel a découvert l'environnement de l'équipe de France. Convoqué avec les Bleuets, le buteur du Bayern Munich a pu découvrir le management de Thierry Henry, nommé à la place de Sylvain Ripoll en août dernier. Lors d'un entretien accordé à beIN SPORTS, Tel a rendu hommage au champion du monde 1998, qui n'hésite pas à partager son expérience avec les jeunes.

Tel rend hommage à Thierry Henry

« Je me réfère à Nicolas Anelka et à Thierry Henry. C’est mon entraîneur en équipe de France espoirs. Il m’apporte énormément en termes expérience parce qu’il a fait une grande carrière, c’est un grand joueur. Il m’apporte énormément de conseils sur l’aspect offensif. Donc je suis très content de pouvoir travailler avec lui » a lâché Tel, déjà comparé à certaines légendes bavaroises comme Arjen Robben. « On voit bien ce qui lui manque un peu : ce tic de vision d’ensemble. Mais si tu veux absolument marquer des buts, tu dois aussi parfois baisser la tête. Si nous nous souvenons d’Arjen Robben, nous nous sommes aussi parfois dit : 'ok, maintenant il aurait dû voir son coéquipier’. Mais il était concentré sur le but et cela lui a permis de marquer beaucoup de buts. Mathys doit continuer à faire son truc. Chercher de nombreuses conclusions avec sa force de conclusion » avait confié son coéquipier Thomas Müller.

« J’ai encore des choses à travailler »