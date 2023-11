PSG : Un séisme provoqué par Mbappé au Real Madrid ?

Alexis Brunet

Depuis plusieurs saisons, le Real Madrid cherche à mettre la main sur Kylian Mbappé. Les Madrilènes n'y sont toujours pas parvenus, mais cela pourrait finalement arriver l'été prochain. Mais si le Français débarque en Espagne, cela va créer un séisme chez les Merengue. En effet, il toucherait alors 35M€ nets, alors que le plus haut salaire de la Casa Blanca est actuellement de 11M€.

Kylian Mbappé fait le bonheur du PSG depuis déjà six saisons. Le champion du monde est devenu au fil des ans le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale. Il continue à affoler les compteurs, puisqu'il a déjà inscrit douze buts, en treize matches toutes compétitions confondues.

Mbappé a été mis à l'écart cet été

Tout semble donc aller pour le mieux entre Kylian Mbappé et le PSG. Cela ferait presque oublier la situation qu'a connue le Français cet été. Alors qu'il ne voulait pas prolonger son contrat, le club de la capitale avait décidé de placer l'attaquant dans un second groupe à l'entraînement, celui composé essentiellement de joueurs sur lesquels ne voulait pas s'appuyer Paris. Finalement, il a été réintégré au groupe professionnel, mais il n'a toujours pas prolongé son contrat.

