Mbappé - PSG : Le plan du Real Madrid est en marche !

Thomas Bourseau

Le PSG pourrait témoigner du départ libre de tout contrat de Kylian Mbappé en fin de saison. Le Real Madrid se préparerait à cette éventualité, mais compterait mettre la main sur un latéral gauche en amont. Il se trouve que le dossier Alphonso Davies prendrait une tournure positive pour le club ibérique.

Kylian Mbappé est toujours dans les petits papiers du Real Madrid en marge du prochain mercato. Une source interne au club merengue faisait même passer le message suivant à L’Équipe cette semaine. « Si Florentino doit faire un effort démesuré pour un joueur, il ne le fera que pour Mbappé. Pas pour Haaland. C’est son obsession ».

Le Real Madrid veut boucler la venue d’un latéral gauche avant Mbappé

Par le biais d’un épisode du Here We Go Podcast, le journaliste Fabrizio Romano a dernièrement expliqué qu’avant d’éventuellement accueillir le meilleur buteur de l'histoire du PSG qu'est Kylian Mbappé à la Casa Blanca l’été prochain, en tant qu’agent libre ou rien d’après L’Équipe , que le club merengue aimerait mettre la main sur un joueur en particulier. « Le Real Madrid garde un œil sur le marché des arrières latéraux. Leur intérêt pour Alphonso Davies est confirmé. (…) C’est un dossier très important pour le Real Madrid l’été prochain. C’est un joueur qu’ils aiment beaucoup même si il y a plusieurs joueurs qu’ils apprécient à ce poste. ».

Le Real Madrid toucherait au but avec Alphonso Davies, place au dossier Mbappé ?