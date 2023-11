PSG : Un premier indice sur l’arrivée de Mbappé au Real Madrid ?

Thomas Bourseau

Le feuilleton Kylian Mbappé pourrait enfin tourner en la faveur du Real Madrid, trompé à plusieurs reprises par le passé par le joueur et le PSG. Cependant, il faudrait que ce soit par le biais d’une arrivée en tant qu’agent libre. Et en plus d’un salaire pharaonique, Mbappé arborerait le numéro 10 au Real Madrid.

Kylian Mbappé est entré dans l’ultime année de son contrat après un bras de fer qui a animé le dernier mercato du PSG. Éjecté, puis réintégré dans le groupe de Luis Enrique à la dernière intersaison en raison de son refus d’activer la clause présente dans son contrat, Mbappé ne prévoit pas de trancher dans les prochaines semaines pour son avenir.

Le Real Madrid attend Mbappé en tant qu’agent libre

C’est en effet l’information que le10sport.com vous a communiqué le 2 octobre dernier. Et d’ailleurs, le Real Madrid serait prêt à enfin accueillir Kylian Mbappé à l’issue de son contrat au PSG l’été prochain et seulement via cette modalité selon les informations de L’Equipe .

Mbappé, futur numéro 10 du Real Madrid ?