Mbappé - PSG : Grosse surprise à venir ?

Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est encore parti pour faire durer le suspense concernant son avenir, d’autant qu’aucun scénario n’est à exclure. Personne ne souhaite en effet écarter la possibilité de voir l’international français renouveler son bail avec le PSG, et ce malgré l’intérêt du Real Madrid ou de Liverpool. Selon vous, quelle sera l’issue du dossier ?

Refusant d’activer l’option présente dans son bail pour prolonger cet été, Kylian Mbappé a finalement obtenu gain de cause après quelques semaines passées dans le "loft" du PSG. L’attaquant de 24 ans a réintégré le groupe de Luis Enrique et apparaît de nouveau maître de son destin, lui qui pourra discuter s’engager avec le club de son choix dès le 1er janvier 2024. Néanmoins, le dossier Mbappé est encore bien parti pour durer.

Le patron du Real Madrid a une «obsession» avec Mbappé https://t.co/LAD7zO4FmG pic.twitter.com/2lFecSYfcS — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Une prolongation de Mbappé au PSG pas écartée ?

Et pour cause, Kylian Mbappé et ses proches entendent bien explorer toutes les options avant de prendre leur décision, comme en 2022 où il avait fallu attendre le mois de mai pour connaître l’épilogue. Selon L’Équipe , ni le PSG ni le camp Mbappé ne souhaite exclure aujourd’hui l’hypothèse d’une prolongation, quand bien même les relations ont été entachées lors du dernier mercato.

Le feuilleton va encore durer