Vente ASSE : Surprise, une offre est partie !

Ça bouge dans le dossier de la vente de l'ASSE. Un pool d'investisseurs français serait en pole pour racheter le club stéphanois à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Ces derniers disposeraient d'une enveloppe de 80M€ pour relancer la machine et espérer une montée en Ligue 1. Les négociations devraient se poursuivre en coulisses.

Président du directoire, Roland Romeyer l'avait annoncé. La vente de l'ASSE est toujours d'actualité. « Oui la vente est toujours d'actualité. Moi je voudrais quelqu’un qui puisse pérenniser le club, investir au capital, pour conserver tous les bons joueurs, renforcer l’équipe et remonter en Ligue 1 » avait confié le dirigeant. Et des tractations ont débuté en coulisses.





Un pool d'investisseurs français en pole

Selon les informations d 'En Vert et Contre Tous, ce dossier a été relancé par un pool d'investisseurs français. On y retrouverait un conseiller sportif, un actionnaire fan de l'ASSE, mais aussi certains hommes proches de grands groupes présents au CAC 40 comme Airbus.

Une offre est partie

A en croire le média, un pool d'investisseurs français avait déjà transmis une offre à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Une proposition restée sans réponse. Mais ce dossier semble bien relancé. Il et question d'une enveloppe de 80M€ pour relancer l'ASSE et lui permettre de retrouver l'élite.