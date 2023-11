Le PSG prépare déjà du lourd pour le mercato

Arnaud De Kanel

Très satisfait du mercato réalisé par le PSG cet été, Luis Enrique pourrait tout de même voir une petite partie de son effectif changer cet hiver. Avec un départ qui se précise et une arrivée surprise, comme nous vous l'avons révélé en exclusivité, le coach espagnol risque d'être servi.

Depuis qu'il est arrivé au PSG, beaucoup de choses agacent Luis Enrique comme les obligations médiatiques auxquelles il doit faire face. Mais s'il y a bien un domaine où l'ancien sélectionneur de la Roja ne trouve rien à redire, c'est sur le travail des dirigeants parisiens lors du mercato estival. « Je suis très satisfait. C'est un mercato exceptionnel, je remercie le président et Luis Campos pour le travail accompli. Difficile de réaliser un mercato meilleur. Toutes mes demandes ont été comblées et chaque poste est doublé. C'est aux joueurs et au staff désormais de redonner au club la confiance qu'il leur a accordée », confiait Luis Enrique en conférence de presse le 2 septembre dernier. Mais cet hiver, ça devrait encore bouger à Paris.

Des départs à prévoir ?

S'il y a bien un joueur qui n'est pas désiré au PSG, c'est bien Hugo Ekitike. Placardisé depuis le début de la saison, l'attaquant tricolore est, comme cet été, de nouveau convié à se trouver une porte de sortie. Le PSG souhaite s'en débarrasser et la Premier League continue de le surveiller. D'après la presse espagnole, Carlos Soler et Fabian Ruiz pourraient également s'en aller cet hiver. Diego Simeone aimerait même en signer un des deux à l'Atletico Madrid. Et dans le sens des arrivées, les rumeurs vont bon train.



Une arrivée surprise planifiée

Florian Wirtz, Victor Osimhen et même Eli Junior Kroupi. Plusieurs noms circulent ces dernières semaines à propos du PSG. Selon nos informations exclusives, le club de la capitale devrait bien signer un nouveau joueur. Il ne devrait pas s'agir d'un latéral gauche malgré la longue blessure de Nuno Mendes. L'hiver risque d'être agité à Paris.