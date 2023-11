Le PSG abandonne un dossier sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans exactement deux mois, le mercato d'hiver ouvrira ses portes. L'occasion pour les clubs de réaliser certains ajustements, voire de reconstruire un effectif après un recrutement estival raté. Pour le PSG, il s'agit évidemment de la première option. Luis Campos cherchera des bonnes affaires, pas au poste de latéral gauche. Un dossier abandonné par les Parisiens selon nos informations.

L'été du PSG aura clairement animé le mercato. Et pour cause, le club de la capitale a chamboulé son effectif, recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs dont Xavi Simons, prêté au RB Leipzig dans la foulée de son retour à Paris. Dans le même temps, plusieurs joueurs ont également quitté le club de la capitale, à l'image de Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Marco Verratti pour ne citer que les départs les plus marquants. Par conséquent, le PSG devrait se montrer plus discret durant le mois de janvier alors que le mercato d'hiver ouvrira ses portes dans deux mois.

Pas de latéral gauche cet hiver ?

Ces dernières semaines, l'idée de recruter un latéral gauche a notamment circulé. Il faut dire qu'avec la grave blessure de Nuno Mendes, Lucas Hernandez est contraint d'enchaîner les matches. Layvin Kurzawa est bien toujours dans l'effectif, mais Luis Enrique ne compte pas réellement sur l'ancien Monégasque. Cependant, comme révélé par le10sport.com, le PSG a décidé de revoir ses plans dans ce dossier et ne devrait finalement pas recruter de latéral gauche cet hiver.

Le PSG avait pourtant envoyé des recruteurs en Amérique du Sud

La raison paraît simple, aucune n'est piste étudiée par la direction parisienne n'est jugée suffisamment solide pour renforcer l'effectif de Luis Enrique cet hiver. Selon nos informations, le PSG avait notamment envoyé un émissaire en Amérique du Sud afin de superviser l'Argentine et l'Uruguay. Le profil de Mathías Olivera paraissait correspondre aux critères de recherche du PSG. Mais Luis Campos et Luis Enrique en ont décidé autrement. En espérant que Nuno Mendes se remette rapidement de sa blessure.