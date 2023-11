Sur le retour, Zidane a déjà pris une grande décision

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre de rejoindre l'équipe de son choix, Zinédine Zidane a été annoncé en Angleterre. Il ferait partie de la short-list de Manchester United pour remplacer Erik Ten Hag, plus que jamais sur la sellette. Mais le champion du monde 1998 n'a que très peu de chances de rejoindre la Premier League. En juin 2022, il avait expliqué sa décision.

Le nom de Zinédine Zidane a été associé à de nombreuses équipes ces derniers mois. Dernière rumeur en date, celle d'une possible arrivée à Manchester United. Selon les informations du Times , l'ancien international français serait dans les petits papiers du club anglais pour remplacer Erik Ten Hag. Mais le champion du monde 1998 a déjà fait savoir qu'il ne rejoindrait pas la Premier League. En juin 2022, Zidane avait expliqué les raisons de ce choix.

Zidane va recaler Manchester United

« Pour d’autres raisons, aussi, je ne pourrais peut-être pas aller partout. La langue, par exemple. Certaines conditions rendent les choses plus difficiles. Quand on me dit : “Tu veux aller à Manchester ?” Je comprends l’anglais mais je ne le maîtrise pas totalement. Je sais qu’il y a des entraîneurs qui vont dans des clubs sans parler la langue. Mais moi, je fonctionne autrement. Pour gagner, plein d’éléments entrent en jeu. C’est un contexte global. Moi, je sais ce dont j’ai besoin pour gagner » avait-il confié à L'Equipe.

« Il n’y a pas cinquante clubs où je peux aller »