Mercato : Le PSG a changé sa vie

Axel Cornic

Personnage assez particulier dans le paysage des agents, Véronique Rabiot a souvent fait parler d’elle. Dans un long entretien accordé à Sportweek, magazine hebdomadaire de la Gazzetta dello Sport, elle est revenue sur le début de cette aventure en tant qu’agent de son fils Adrien Rabiot, ancien du paris Saint-Germain qui évolue actuellement à la Juventus.

Il n’est pas rare de voir un parent décider de gérer la carrière de son footballeur de fils, comme cela a notamment été le cas pour Lionel Messi tout au long de sa carrière. En France, les exemples sont nombreux, mais l’un des " parent-agents " les plus connus reste Véronique Rabiot, mère et donc agente de l’international français Adrien Rabiot.

« Quand Adrien a signé en professionnel au PSG à 17 ans, j'ai quitté mon emploi »

Dans les colonnes de Sportweek , elle a raconté comment la signature du premier contrat professionnel de son fils au PSG l’a convaincue de prendre ce rôle d’agent. « C'est seulement lorsque le PSG s'est manifesté que la situation est devenue sérieuse. Quand Adrien a signé en professionnel au PSG à 17 ans, j'ai quitté mon emploi et me suis consacré à cette nouvelle activité. C'était naturel, induit par les circonstances » a confié Véronique Rabiot.

« Adrien voulait commencer sa carrière professionnelle dans son club de formation, avec Ancelotti »