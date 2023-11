PSG : L’énorme regret de Verratti après son transfert

Axel Cornic

Pas dans les plans de Luis Enrique, Marco Verratti a été poussé vers la sortie lors du dernier mercato estival, à l’image de Neymar. Mais il n’a pas rejoint l’Arabie Saoudite comme son ancien coéquipier, puisqu’il évolue désormais au Qatar du côté d’Al Arabi... et il semble être quelque peu nostalgique du Paris Saint-Germain.

Véritable pilier du projet QSI depuis plus d’une décennie, Marco Verratti a vu son aventure parisienne brutalement s’arrêter. Très critiqué ces dernières saison, l’international italien semble en effet avoir clairement été poussé vers la sortie, avec d’ailleurs Luis Enrique qui lui a directement annoncé ne pas compter sur lui.

Le PSG semble déjà lui manquer

Dans un long entretien accordé à la chaîne qatarienne Al-Kass Sports Channel , Verratti est revenu sur son passage au PSG et on sent clairement une once de nostalgie dans sa voix, puisqu’il a notamment lâché : « A Paris j’avais tout ce que j’aimais ».

« A Paris, j’avais tout »