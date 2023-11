Parti du PSG, Verratti attend un coup de fil pour un grand retour

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie cet été, Marco Verratti a quitté le PSG et l’Europe pour s’engager en faveur du Al-Arabi SC. Depuis, l’international italien n’a pas été appelé par Luciano Spalletti. Conscient des difficultés à retrouver la sélection après son transfert au Qatar, le milieu de 30 ans ne baisse pas les bras.

N’entrant pas dans les plans du PSG et de Luis Enrique, Marco Verratti a quitté la capitale lors du dernier mercato estival. Une page s’est donc tournée alors que le milieu italien s’était engagé avec Paris à l’été 2012. Le milieu a pris la direction du Al-Arabi SC dans le cadre d’un transfert estimé à 45M€. Une belle affaire financière pour le PSG et Verratti, disposant d’émoluments généreux au Qatar, mais l’Italien a pris le risque de ne plus retrouver sa sélection.

Le patron du Real Madrid a une «obsession» avec Mbappé https://t.co/LAD7zO4FmG pic.twitter.com/2lFecSYfcS — le10sport (@le10sport) November 3, 2023

Verratti écarté de la sélection

Nommé à la tête de la Squadra Azzurra cet été, Luciano Spalletti a décidé de ne pas retenir Marco Verratti dans ses deux premières listes du mois de septembre et d’octobre. Alors qu’une dernière trêve internationale est attendue dans les prochains jours, l’ancien numéro 6 du PSG a interpellé son sélectionneur.

« Spalletti a mon numéro de téléphone et il peut m’appeler »