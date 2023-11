PSG : Riolo réclame un joueur !

Alexis Brunet

La plupart du temps, le PSG évolue en 4-3-3, mais Luis Enrique change parfois son système. Lors de certains matches, le champion de France a évolué en 4-2-4. Cela n'a pas toujours été un succès. Pour que cela ait plus de chance de fonctionner, Daniel Riolo a conseillé au coach espagnol de titulariser Vitinha.

Face à Brest le week-end dernier, le PSG s'est présenté en 4-2-4. Le milieu de terrain était composé de Warren Zaïre-Emery et Fabian Ruiz. En attaque, Luis Enrique avait décidé de titulariser Lee, Barcola, Ramos, et Mbappé.

Le PSG s'est fait peur face à Brest

Ce schéma de jeu n'a pas été une franche réussite face aux Bretons. Le club de la capitale a eu du mal à venir à bout des joueurs d'Éric Roy. Paris n'a été sauvé qu'en fin de match, grâce à un nouveau but de Kylian Mbappé.

Riolo veut voir Vitinha dans le 4-2-4