Un retour est annoncé au PSG, Luis Enrique jubile

Benjamin Labrousse

Blessé de longue date, Presnel Kimpembe devrait prochainement effectuer son retour avec le PSG. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en février dernier, le défenseur parisien va offrir à son entraîneur Luis Enrique, une option supplémentaire dans l’axe de la défense parisienne. L’Espagnol sera ainsi face à l’un des enjeux de la fin de saison du club de la capitale. Explications.

Il est quasiment de retour. Le 26 février dernier, Presnel Kimpembe chutait subitement lors de la 12ème minute du match opposant l’OM au PSG. Rapidement, une rupture du tendon d’Achille était révélée concernant le défenseur français. Après huit mois d’absence, le retour de ce dernier au sein du groupe du PSG est prévu pour novembre.

Presnel Kimpembe sur le retour avec le PSG

Mais entre février et novembre, les choses ont changé au sein de la défense du PSG. Contrairement à la saison dernière, le club parisien semble nettement mieux fourni au poste de défenseur central, alors que la charnière composée de Milan Skriniar et de Marquinhos donne satisfaction à Luis Enrique.

Luis Enrique ne va pas manquer d’options défensives