«C’est comme Marseille», il déballe tout après son transfert à l’ASSE

En juillet dernier, l'ASSE mettait la main sur Ibrahim Sissoko, qui sortait d'un énorme échec à Sochaux. A Saint-Etienne, le joueur a retrouvé de la confiance et n'y est pas pour rien dans la jolie forme de son équipe. Avant de défier le Paris FC ce samedi, l'attaquant malien a évoqué avec transparence son arrivée dans le Forez lors du dernier mercato estival.

L'ASSE a trouvé son numéro 9. Après le départ de Jean-Philippe Krasso, le club stéphanois a décidé de miser sur Ibrahim Sissoko, sous contrat avec Sochaux la saison dernière. Un transfert qui porte ses fruits puisque l'attaquant est co-meilleur buteur de Ligue 2 avec huit buts. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Sissoko est revenu sur son choix de rejoindre l'ASSE.

« C'est un club qui a marqué tellement de gens »

« Si j’ai mesuré la dimension historique de l’ASSE ? Honnêtement, non. Cela s'est fait progressivement. Un pote m'appelle avant que je signe et me dit : "Tu verras, le bruit, la ferveur autour du club, c'est comme Marseille !" Je ne le crois pas à ce moment-là. Et juste après, je reviens chez mes parents. Et notre voisin du deuxième étage, un monsieur de 60, 70 ans, fonce sur moi et me dit : "Mais vas-y ! C'est extraordinaire" (rires). Et après, j'ai vu. Le musée, l'ambiance. C'est un club qui a marqué tellement de gens… » a déclaré l'attaquant.

Sissoko a gagné la confiance du public