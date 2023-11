Vente ASSE : Un projet colossal à 80M€ est annoncé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis deux ans et demi, la vente de l'ASSE ne cesse de faire parler et n'a pas manqué de rebondissements. A tel point que pour de nombreux observateurs pensaient que ce dossier avait totalement capoté. Mais c'était sans compter sur un ultime retournement de situation. Un effet, les Verts pourraient être rachetés par un pool d'investisseurs français. Le dénouement serait même imminent.

Il y a deux ans et demi, très exactement le 13 avril 2021, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient une lettre commune dans laquelle ils annonçaient leur intention de vendre l'ASSE dont ils sont les co-propriétaire. La banque d'affaires KPMG avait même été mandatée pour éplucher toutes les candidatures. Cependant, malgré de nombreux rebondissements et l'intérêt de plusieurs investisseurs, aucun n'a trouvé grâce aux yeux des deux actuels propriétaires du club du Forez. Mais la situation pourrait prochainement évoluer.

Un pool d'investisseurs français va racheter l'ASSE !

Et pour cause, selon les informations d' En Verts en Contre Tous , un pool d'investisseurs 100% français serait sur le point de racheter l'ASSE. Un dossier qui a été entamé il y a plus d'un et qui avait abouti à une offre en décembre 2022. Proposition qui convenait à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo qui auraient alors récupéré un joli chèque. Néanmoins, l'un des deux présidents du club aurait finalement fait machine arrière par le biais de KMPG alors que la vente devait être bouclée en janvier dernier. Mais ce dossier n'a pas été abandonné pour autant, bien au contraire puisqu'il serait désormais sur le point d'aboutir. Il ne manquerait plus que la signature pour tout boucler.

Un projet à 80M€ porté par un conseiller sportif à l'envergure internationale