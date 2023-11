Coup de théâtre, la vente de l'ASSE est bouclée ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis deux ans et demi et l'annonce commune de Bernard Caïazzo et Roland Romeyer de mettre l'ASSE en vente, ce dossier a connu de nombreux rebondissements au point que les supporters stéphanois pensaient même que ce feuilleton était terminé. Et pourtant, tout semble relancé puisqu'un pool d'investisseurs français serait sur le point de racheter le club du Forez.

Le 13 avril 2021, alors que l'ASSE est encore en Ligue 1, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer publient une lettre dans laquelle ils annoncent leur intention de vendre le club du Forez. La banque d'affaires KPMG est même chargée d'étudier les dossiers de rachat. Mais depuis deux ans et demi, le rebondissements ont été nombreux au point même que l'espoir retombe pour les fans stéphanois.

L’ASSE annonce la signature d'un crack https://t.co/LRzw9ia735 pic.twitter.com/ibXN4P910N — le10sport (@le10sport) November 1, 2023

L'ASSE vendue, c'est imminent ?

Et pourtant, selon les informations du site En Verts et Contre Tous , un pool d'investisseurs 100% français serait sur le point de boucler le rachat de l'ASSE. Il ne manquerait plus qu'une étape, à savoir celle de la signature. Un dossier qui aura mis du temps à se décanter puisque la première offre date de décembre 2022. Une offre d'abord acceptée par Roland Romeyer et Bernard Caïazzo avant que l'un des deux ne freine le processus de vente.

Un pool d'investisseurs français pourrait reprendre le club