Mbappé - PSG : Le Real Madrid n’a plus aucun doute

Axel Cornic

S’il a été réintégré après des grosses tensions avec la direction, Kylian Mbappé n’a toujours pas tranché pour son avenir. A moins d’une prolongation de contrat, il pourrait en effet quitter le Paris Saint-Germain libre en juin 2024, avec le Real Madrid qui serait déjà prêt à l’accueillir les bras ouverts.

On assiste peut-être à la dernière saison de Kylian Mbappé sous les couleurs parisiennes. Si sa situation contractuelle ne change pas, la star française se dirige tout droit vers un départ du PSG, qu’il a rejoint en 2017.

Le Real Madrid voit l’avenir avec Mbappé

D’après les informations de Mediaset , au Real Madrid on serait déjà en train de préparer le terrain pour Mbappé. Avec le possible départ de Carlo Ancelotti à la fin de son contrat en juin, les Madrilènes seraient en train de monter un projet ambitieux, où le capitaine de l’équipe de France aurait une place centrale.

Un contrat à 35M€ par an ?