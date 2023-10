Il l’affirme, l’ASSE a recruté un taulier

Benjamin Labrousse

Arrivé cet été à l’ASSE en provenance de l’ESTAC, Florian Tardieu s’est rapidement affirmé comme l’un des tauliers de Laurent Battles au sein de l’entrejeu stéphanois. Mais alors que Troyes continue à s’enfoncer au classement de Ligue 2, l’ancien entraîneur de Strasbourg Thierry Laurey ne comprends pas la vente du milieu de 31 ans à Saint-Étienne.

5ème de Ligue 2, l’ASSE reprend du poil de la bête après un début de saison poussif. Les hommes de Laurent Battles visent toujours une remontée en Ligue 1 à l’issue de cet exercice 2023/2024. Pour cela, le club du Forez n’a pas hésité à réaliser un mercato estival ambitieux.

Un joueur de l’ASSE pousse un coup de gueule inattendu https://t.co/Ev81AmSpC4 pic.twitter.com/CYFs7KhSVD — le10sport (@le10sport) October 28, 2023

L’ASSE s’est montrée offensive sur le mercato estival

Malgré la perte de cadres de la saison dernière comme Niels Nkounkou ou encore Jean-Philippe Krasso, l’ASSE s’est bien renforcée cet été. Avec les arrivées de joueurs connaissant parfaitement la Ligue 2 comme le buteur Ibrahima Sissoko, ou encore Florian Tardieu, Saint-Étienne semble doté d’un groupe cohérent.

«Ce sont des gars comme Florian Tardieu qu'il faut»