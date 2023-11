La confession de cette recrue du PSG sur son arrivée !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé cet été en provenance de l'Inter, Milan Skriniar est l'un des joueurs les plus utilisés par Luis Enrique depuis le début de la saison. L'international slovaque s'est, très vite, installé en défense centrale aux côtés de Marquinhos. Présent en zone mixte, le joueur a confirmé que tout allait pour le mieux depuis son arrivée au PSG en juillet dernier.

Il était une piste de longue date de Luis Campos. Mais après de nombreuses tentatives, le conseiller sportif du PSG est parvenu à s'attacher les services de Milan Skriniar. Un renfort de taille pour Luis Enrique, qui lui fait entièrement confiance.

Skriniar est devenu indispensable

Depuis le début de la saison, Milan Skriniar enchaîne les titularisations que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue des champions. Tout va pour le mieux donc pour le Slovaque, qui est revenu sur ses premiers pas au PSG après la rencontre face à Montpellier ce vendredi soir (3-0).

« Ma famille est très heureuse ici »