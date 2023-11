Mercato : Messi les a tous recalés !

Thomas Bourseau

Le séjour de Lionel Messi au PSG a pris fin à l’issue de la saison dernière. Annoncé en Arabie saoudite à Al-Hilal ou encore de retour au FC Barcelone, Messi a pris la décision d’aller vivre son rêve américain en famille à Miami pour diverses raisons. Explications.

Certes, Lionel Messi aurait pu activer la clause incluse dans le contrat convenu avec le PSG à l’été 2021, au moment de sa signature, qui aurait rallongé son bail d’une saison cet été et jusqu’en juin prochain. Néanmoins, le octuple Ballon d’or s’est dit malheureux pendant deux ans au PSG et le club de la capitale ne voulait pas le conserver selon Jérôme Rothen.

«J’ai eu de nombreuses offres sur la table, très différentes, pour être honnête»

D’ailleurs, au lieu de quitter le Vieux Continent pour vivre le rêve américain qu’il avait évoqué pour Goal España dès septembre 2020, le champion du monde argentin aurait pu poursuivre en Europe ou bien rejoindre Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite comme Lionel Messi l’a lui-même affirmé à France Football. « J’ai eu de nombreuses offres sur la table, très différentes, pour être honnête. Le Barça, mais aussi d’autres clubs européens, l’Arabie saoudite… Mais nous avons finalement choisi de venir à Miami, une décision que nous sommes heureux d’avoir prise, car on se sent bien ici ».

«On profite davantage de la vie quotidienne qu’auparavant avec ma famille»