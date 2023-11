PSG : Dembélé a un problème, il calme tout le monde

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le compteur but d'Ousmane Dembélé est toujours bloqué à zéro. Depuis son arrivée au PSG en août dernier, l'international français n'est toujours pas parvenu à trouver le chemin des filets. Une disette, qui ne l'inquiète aucunement. Selon lui, l'essentiel est ailleurs. Avant un choc face au Milan AC, le champion du monde 2018 pense au collectif avant tout.

Ousmane Dembélé est toujours à la recherche de son premier but au PSG. Le joueur avait la possibilité d'ouvrir son compteur but face à Montpellier ce vendredi soir (victoire 3-0), mais a échoué. Il s'est contenté de délivrer une délice de passe à Warren Zaïre-Emery, buteur.

« Ça ne me pèse pas du tout »

Mais questionné sur son manque d'efficacité, Dembélé ne veut pas s'attarder sur le sujet : « Ça ne me pèse pas du tout. Aujourd’hui, je suis content du match que j'ai fait. Il me manque juste un but et voilà ». La confiance emmagasinée par le PSG avant de défier le Milan AC en Ligue des champions suffit à son bonheur.

Dembélé rassurant avant le choc face au Milan AC