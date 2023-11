PSG : Frayeur pour Ousmane Dembélé, il rassure tout le monde

Jean de Teyssière

L'arrivée d'Ousmane Dembélé au PSG suscitait quelques doutes. Notamment sur son état physique. L'international français ayant la mauvaise réputation d'être souvent blessé et de rater de nombreux matchs. Lorsqu'il était à Barcelone, il a notamment raté plus de 140 matchs. Mais pour le moment, Dembélé ne s'est pas blessé, ce qui rassure tout le monde au PSG.

Au moment de lâcher 50M€ au FC Barcelone pour s'attacher les services d'Ousmane Dembélé, le PSG a dû se demander si l'état physique du Français serait suffisamment bon pour lui permettre d'enchaîner les rencontres. Pour l'instant tout va bien, il faut dire que le numéro 10 parisien a mis toutes les chances de son côté.

Le PSG craignait de voir Dembélé souvent blessé

Au PSG on se félicite de voir Ousmane Dembélé enchaîner les matchs, d'après Le Parisien . Le numéro 10 du PSG arrivait pourtant dans la capitale française avec la réputation d'être souvent blessé. Mais pour le moment, tout va bien avec 13 matches disputés, et on doit croiser les doigts de toute part pour que cela continue en ce sens.

Dembélé a tout changé pour enchaîner les matchs

Son changement drastique de condition de vie était connu mais Ousmane Dembélé continue de prendre soin de lui. Un travail invisible qui date de ses années barcelonaises, lui qui complétait sa préparation avec un entraîneur personnel comme le rappelle Le Parisien. Un cuisinier ainsi qu'un physiothérapeute complètent également le staff personnel de l'international français.