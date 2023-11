Gros changement pour Messi, il s’explique après son départ du PSG

Jean de Teyssière

Arrivé en 2021 au PSG, Lionel Messi n'y aura passé que deux ans. Il aura tout de même réussi à décrocher deux titres de champions de France mais sa relation avec le public n'a jamais été semblable à celle qu'il avait avec les supporters du FC Barcelone. Désormais à l'Inter Miami, l'Argentin est revenu sur sa phase d'adaptation en MLS, et les changements aux États-Unis.

Arrivé à l'Inter Miami en juillet dernier, Lionel Messi a surtout brillé lors de la League Cup. Lionel Messi a tout de même disputé quelques matches de championnat mais il est arrivé en fin de saison. Avec l'absence de playoffs, l'Inter Miami ne s'étant pas qualifié, la saison de la Pulga est terminée et elle ne reprendra qu'en février prochain. Pour le moment, Messi est donc en vacances et a donc pu tranquillement venir récupérer son Ballon d'Or, le huitième de sa carrière.

«C'est un Championnat très physique, avec pas mal de jeunes talents»

Lors d'une interview accordée à France Football, Lionel Messi a expliqué pourquoi il avait choisi de venir jouer en MLS : « C'est un Championnat très physique, avec pas mal de jeunes talents. Ces dernières années, la MLS a énormément grandi et dispose d'un bon potentiel pour continuer à grandir. »

C’est fini pour Messi, il se lâche https://t.co/Xs7ENjas9D pic.twitter.com/n7kn5gi0dG — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

«J'ai très envie de démarrer le Championnat en partant de zéro la saison prochaine»