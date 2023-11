Mercato : Une recrue du PSG répond à Luis Enrique !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Jeudi, en conférence de presse, Luis Enrique n'avait pas hésité à faire l'éloge de Milan Skriniar qui s'est rapidement rendu indispensable depuis son arrivée au PSG durant le mercato estival. Et de son côté, le défenseur central slovaque se dit également très épanoui dans la capitale.

Recruté libre par le PSG cet été alors qu'il était arrivé en fin de contrat avec l'Inter Milan, Milan Skriniar (28 ans) enchaine les matchs depuis son arrivée au Parc des Princes. Et en conférence de presse cette semaine, Luis Enrique a confié tout le bien qu'il pensait de sa nouvelle recrue défensive : « Il faut surtout regarder ses minutes jouées et le contenu. C'est l'un de ceux qui a le plus joué, et je l'aime énormément. Il a une grosse expérience internationale, il apporte tout ce dont j'ai besoin en tant que défenseur central. C’est un joueur puissant qui gagne les duels, il est très intelligent tactiquement. Il est de la race des leaders, c’est un grand apport au club ! », a indiqué le technicien espagnol.

« Ma famille est très heureuse ici »

Et de son côté, Milan Skriniar semble également parfaitement épanoui dans les rangs du PSG. Interrogé en zone mixte vendredi soir après la victoire contre Montpellier en championnat (3-0), le robuste défenseur slovaque n'a pas dissimulé son bonheur : « Aujourd'hui on est heureux, mais dès demain on va travailler pour préparer Milan. Je me sens bien. J'ai de plus en plus de confiance, on est un bon groupe de joueurs. Ma famille est très heureuse ici », assure l'ancien joueur de l'Inter Milan.

Skriniar veut frapper encore plus fort