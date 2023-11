Balayé par le nouvel atout du PSG, il balance

Benjamin Labrousse

Ce vendredi soir, le PSG s’est largement imposé face à Montpellier au Parc des Princes (3-0), et prend provisoirement la tête du classement de Ligue 1. Alors que lors de cette rencontre, le duo Achraf Hakimi-Ousmane Dembélé a donné le tournis aux Montpelliérains, l’entraîneur Michel Der Zakarian s’est exprimé à ce sujet.

Une nouvelle arme pour le PSG ? Alors que lors des deux dernières saisons, l’attaque parisienne dépendait très régulièrement des combinaisons entre Nuno Mendes et Kylian Mbappé, celle entre Achraf Hakimi et désormais Ousmane Dembélé semble elle aussi afficher des motifs de satisfaction.

Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi très en vue avec le PSG

Face à Montpellier ce vendredi soir (victoire 3-0 du PSG), le Marocain et le Français se sont montrés très complémentaires, et ont brillé. Latéral très offensif, Achraf Hakimi a plus d’une fois pris de vitesse la défense montpelliéraine, et en a profité pour délivrer deux passes décisives. De son côté, Ousmane Dembélé a une nouvelle fois fait parler sa capacité de percussion, tandis que lui aussi a offert une magnifique passe décisive à Warren Zaïre-Emery.

«Techniquement, ils étaient très bons»