Dembélé : Il annonce du lourd, le PSG va jubiler !

Benjamin Labrousse

Ce vendredi, le PSG s’est largement imposé face à Montpellier au Parc des Princes (3-0). Une rencontre marquée par la très bonne prestation d’Ousmane Dembélé, quelque peu en difficulté depuis son arrivé à Paris cet été. Ancien joueur, Rio Mavuba a apprécié la performance du numéro 10 parisien, et estime qu’un but pourrait totalement libérer l’international Français.

Avec son arrivée, le PSG savait à quoi s’attendre. Recruté cet été par le club parisien contre 50M€, Ousmane Dembélé s’est rapidement imposé en tant qu’ailier droit titulaire à Paris. Excellent dans la percussion, le joueur âgé de 26 ans possède en revanche de nombreuses difficultés pour terminer ses actions, et n’a toujours pas inscrit le moindre but avec le PSG.

PSG : Luis Enrique a déjà vendu la mèche pour ces deux cracks ? https://t.co/f7sTMteVnp pic.twitter.com/6EBB7nCoKQ — le10sport (@le10sport) November 5, 2023

Ousmane Dembélé très en vue lors des derniers matchs du PSG

Néanmoins, Ousmane Dembélé semble en progrès à Paris. Important dans le succès du PSG face à l’AC Milan (3-0, le 25 octobre dernier) en Ligue des Champions, l’ancien joueur du Barça l’a également été face à Montpellier (3-0) ce vendredi. Son entente avec Achraf Hakimi sur le couloir droit a été remarquée, tandis que Dembélé a délivré une passe décisive à Warren Zaïre-Emery d’une subtile talonnade.

« Il lui manque ce petit but qui va le libérer »