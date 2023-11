PSG : Il se fait désirer, son entourage balance

Thomas Bourseau

Avec le PSG, Ousmane Dembélé parvient à créer des occasions pour ses coéquipiers et à leur délivrer des passes décisives. Néanmoins, la recrue estivale du Paris Saint-Germain court toujours derrière son premier but sous ses nouvelles couleurs. Mais pas de quoi évoquer une crise statistique selon son entourage.

Ousmane Dembélé enchaîne les matchs avec le PSG. Et malgré ses nombreux ballons perdus au cours des rencontres, le champion du monde tricolore apporte un danger constant, un surnombre et surtout, crée des décalages pour ses coéquipiers, voire des passes décisives. En atteste la victoire parisienne face à Montpellier vendredi (3-0) ou encore contre le Milan AC fin octobre (3-0).

Dembélé toujours muet, mais pas de perte de confiance

Contrairement à l’exercice précédent avec le FC Barcelone, Ousmane Dembélé peine à trouver le chemin des filets avec le PSG. Titillé par Kylian Mbappé pour son manque d’efficacité, Dembélé ne serait pas en perte de confiance à ce niveau d’après son entourage qui s’est confié au Parisien . La cause ? Son entraîneur Luis Enrique insisterait sur sa capacité de création et non sur une ligne de statistiques.

Luis Enrique et son staff disent à Dembélé de «ne pas s’inquiéter»