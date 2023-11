Ousmane Dembélé prépare du lourd au PSG, son entourage vend la mèche

Jean de Teyssière

Ousmane Dembélé fait beaucoup parler depuis son arrivée au PSG. L'attaquant parisien peine à trouver la faille en ce début de saison, lui qui n'a toujours pas marqué de but. Il peut tout de même se consoler en ayant délivré trois offrandes cette saison, mais cela reste bien peu par rapport à un joueur de son calibre. Mais il reste confiant et pense que les buts vont rapidement s'empiler.

Arrivé cet été au PSG contre 50M€, Ousmane Dembélé s'est déjà bien adapté à la vie de groupe. L'ancien joueur du FC Barcelone n'est pas encore très décisif même si ce qu'il montre sur le terrain lui permet de créer des occasions et du déséquilibre. Mais comme le dit l'adage : tout vient à point à qui sait attendre.

Luis Enrique derrière son joueur

L'entourage d'Ousmane Dembélé a affirmé dans Le Parisien que l'international français n'a pas perdu en confiance malgré son début de saison difficile statistiquement parlant. Tout comme Luis Enrique. L'entraîneur parisien continuerait à parler à son joueur, à l'encourager, privilégiant le jeu que ses statistiques.

«Il a l’ambition de transformer sa contribution en chiffres»