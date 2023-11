Gros coup tenté au PSG, une star n’a pas oublié

Axel Cornic

S’il est resté plus d’une décennie au Paris Saint-Germain, les tentations n’ont pas manqué pour Marco Verratti. Ce fut notamment le cas en 2017, quand le milieu italien semblait décidé à quitter le club parisien pour ouvrir un tout nouveau chapitre au FC Barcelone. Six ans après cet épisode, il lâche un aveu assez surprenant...

Depuis l'arrivée des investisseurs qatarien et l’énorme projet qui a été lancé, le PSG a plusieurs fois dû batailler pour retenir ses grandes stars. Les exemples sont nombreux et souvent, c’est le FC Barcelone qui a voulu faire main basse sur les stars parisiennes.

PSG : Pour Mbappé, le Real Madrid va enfreindre sa règle d’or https://t.co/fXnQMYP1X5 pic.twitter.com/wH5OVOMsgm — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

« Marco voulait aller à Barcelone »

Il y a eu Thiago Silva, mais surtout Marco Verratti, comme l’a raconté celui qui gérait sa carrière lors de l’été 2017. « Le PSG n'était pas super à ce moment, je dis à Marco : "On part ou on reste ?" Il me dit : "OK, on essaie une autre expérience" » a révélé Donato Di Campli. « Marco voulait aller à Barcelone. Il a envoyé un message à Nasser pour le lui dire, je l'ai gardé. Ils proposaient beaucoup d'argent, mais ce n'était même pas ça. Jouer avec Messi, devenir un champion, qui est une chose différente d'être un grand joueur… ».

« J'aimais beaucoup la façon de jouer de Barcelone, c'est une équipe où je me serais bien vu jouer »