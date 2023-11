Il tire la sonnette d’alarme pour la recrue star du PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté pour 85M€ bonus compris, Randal Kolo Muani a la pression pour sa première saison au PSG, et il n’échappe pas aux critiques malgré ses trois buts inscrits sous le maillot rouge et bleu. Daniel Riolo affiche notamment des doutes sur la compatibilité entre l’attaquant et le jeu développé par Luis Enrique.

Cet été, le PSG a changé de visages avec onze arrivées et autant de départs lors du mercato. Parmi les nouveaux joueurs, certains n’ont pas traîné avant de s’imposer comme des éléments indiscutables, à l’instar de Lucas Hernandez ou encore Manuel Ugarte. D’autres, en revanche, affichent des difficultés. C’est le cas d’Ousmane Dembélé ou de Randal Kolo Muani.



Kolo Muani ne fait pas l’unanimité

À l’inverse de l’ancien attaquant du FC Barcelone, Randal Kolo Muani a déjà trouvé le chemin des filets sous les couleurs du PSG, et ce à trois reprises. Mais cela n’empêche pas Daniel Riolo de se montrer critique au moment de faire un premier bilan.

« J’en fais un joueur de rotation »