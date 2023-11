L’aveu d’Ousmane Dembélé sur la révolution du PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce vendredi, le PSG s'est montré bien au-dessus de son adversaire. Les hommes de Luis Enrique n'ont laissé aucune chance à Montpellier sur leur pelouse (victoire 3-0). Après le match, Ousmane Dembélé avait le sourire. L'international française estime que le groupe se connaît de mieux en mieux, ce qui provoque des prestations plus abouties.

Le PSG a fait le plein de confiance avant de défier le Milan AC en Ligue des champions mardi soir. Le club parisien est venu à bout de Montpellier grâce à des buts de Kang-In Lee, Vitinha et Warren Zaïre-Emery. Questionné par Prime Vidéo , Ousmane Dembélé est ravi de la prestation réalisée par son équipe.

Dembélé aux anges après la victoire de son équipe

« On a fait un très bon match, on voulait prendre ce match au sérieux et être leaders avant que les autres équipes jouent. On est content de notre match, on a fait beaucoup d’efforts et on s'est bien préparé pour le grand match en Ligue des champions » a confié le joueur du PSG, qui s'est laissé aller à une confidence.

« On se connaît de mieux en mieux »