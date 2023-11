PSG : Riolo fait son mea culpa

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après avoir été longtemps critique avant le début de la saison sur l'effectif du PSG et notamment le manque de profondeur au milieu de terrain, Daniel Riolo reconnait son erreur et se dit bluffé par les individualités parisiennes dans ce secteur du jeu, avec notamment l'explosion de Warren Zaïre-Emery.

Tombeur de Montpellier vendredi soir au Parc des Princes (3-0), le PSG a été mis à l'honneur par ses milieux de terrain ! Kang-in Lee, Warren Zaïre-Emery et Vitinha ont inscrit les trois buts parisiens de la soirée, et confirment donc chacun leur excellent état de forme de ce début de saison avec le PSG. D'ailleurs, sur les ondes de RMC Sport dans l'After Foot, Daniel Riolo n'a pas hésité à reconnaitre une erreur de jugement de sa part sur la qualité de l'entrejeu du PSG cette saison.

« J’ai moi-même énormément douté de ce milieu de terrain »

« On a, dans ce PSG là, des milieux offensifs, avec Zaïre-Emery, Vitinha ou Lee, qui ont quasiment marqué, depuis le début de saison, plus de buts que Verratti en dix ans ! Ce n’est pas rien. Zaïre-Emery et Vitinha, quand on voit leur qualité de frappe et leur volonté d’aller vers l’avant. J’ai moi-même énormément douté de ce milieu de terrain. Je ne pensais pas que le PSG pourrait faire une saison entière avec ce milieu de terrain Ugarte, Zaïre-Emery et Vitinha », reconnait Daniel Riolo, qui fait donc son mea culpa.

« Le PSG a progressé dans ce secteur-là »