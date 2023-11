PSG : Luis Enrique face à un dilemme, il se lâche

Benjamin Labrousse

Désormais sur une série de cinq victoires consécutives, le PSG se rend à San Siro ce mardi soir afin d’y affronter l’AC Milan en Ligue des Champions. Une rencontre dans laquelle l’entraîneur parisien Luis Enrique va devoir trancher entre Kang-In-Lee et Vitinha concernant une place de titulaire dans l’entrejeu. Alain Giresse estime quant à lui que le Portugais apporte plus d’équilibre dans le jeu.

Luis Enrique prend de l’ampleur. Arrivé cet été sur le banc du PSG, l’ancien sélectionneur de la Roja a vu l’effectif du club parisien être profondément remanié cet été. Après une période d’adaptation, l’Espagnol semble avoir trouvé un équilibre au sein de sa formation, et peut compter sur l’apport de jeunes joueurs prometteurs comme Kang-In-Lee ou encore Vitinha.

« Vitinha donne davantage d'équilibre »

Respectivement âgés de 22 et 23 ans, Kang-In-Lee et Vitinha symbolisent la nouvelle profondeur d’effectif que possède le PSG. En concurrence directe pour une place de titulaire au sein de l’entrejeu mis en place par Luis Enrique, les deux joueurs devraient d’ailleurs être en ballotage à ce sujet en vue du choc face à l’AC Milan mardi soir à en croire l’Équipe . Pour Édouard Cissé, Vitinha a besoin d’un collectif rodé autour de lui pour briller, ce qui n’est pas le cas de Lee : « Vitinha donne davantage d'équilibre mais a besoin des autres joueurs, pas Lee » , déclare l’ancien parisien auprès du quotidien.

« Vitinha possède un léger avantage sur Lee »