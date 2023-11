Une catastrophe a été évitée de justesse au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour environ 22M€ durant le précédent mercato, Lee Kang-In avait toutefois la crainte de devoir s’absenter quasiment deux ans pour passer le service militaire en Corée du Sud. La médaille d’or qu’il vient de remporter aux Jeux Asiatiques l’exempte toutefois de ce service militaire. Une grande nouvelle pour le PSG tant l’ancien joueur de Valence brille depuis son retour à Paris.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a notamment décidé de miser 22M€ pour boucler le transfert de Lee Kang-In. Un investissement risqué puisque le Sud-Coréen aurait pu être absent pendant quasiment deux ans afin de passer le service militaire obligatoire dans son pays. Seul moyen d’y échapper pour un sportif de haut niveau, remporter la médaille d’or aux Jeux Asiatiques. Et cela tombe bien puisque Lee Kang-In a réussi son défi et peut donc désormais être pleinement impliqué sur le PSG. Une excellente nouvelle pour Luis Enrique qui s’enflamme pour son joueur auteur d’un magnifique but vendredi soir lors de la victoire contre Montpellier (3-0).

Lee Kang-In évite le service militaire

« Oui, Kang-In est un joueur qui jouait en Espagne et que nous connaissons très bien depuis le début. C’est un recrutement exceptionnel de Luis Campos et du club. J’ai eu la chance d’arriver au club et de le compter parmi l’effectif en place », lance le coach du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

Le soulagement de Luis Enrique