Un grand nom valide son transfert au PSG

Axel Cornic

Fortement voulu par Luis Campos dès son arrivée au Paris Saint-Germain, Milan Skriniar aura finalement débarqué avec un an de retard, à la fin de son contrat avec l’Inter. Titulaire indiscutable depuis le début de la saison, avec Luis Enrique qui semble tout particulièrement l’apprécier, il semble réellement se plaire dans sa nouvelle vie parisienne.

Le feuilleton autour de l’arrivée de Milan Skriniar a duré des longs mois. Il faut dire que l’Inter a tout fait pour mettre des bâtons dans les roues du PSG et jusqu’au dernier moment, les dirigeants ont cru pouvoir le prolonger. Peine perdue, puisqu’il a rejoint libre le club parisien lors de l’intersaison.

PSG : L’énorme regret de Verratti après son transfert https://t.co/PTcdN41hFj pic.twitter.com/zk1kUmPMjh — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Skriniar l’indispensable

Le moins que l’on puisse dire c’est que Skriniar est une recrue en or, puisqu’il a tout simplement jamais raté un match avec le PSG depuis son arrivée lors du dernier mercato. Seule exception la réception à Strasbourg le 21 octobre dernier (3-0), avec Luis Enrique qui a souhaité le mettre au repos avant le choc contre l’AC Milan en Ligue des Champions (3-0).

« Je suis très bien à Paris »