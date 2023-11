PSG : Deschamps a pris sa décision pour Zaïre-Emery

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Jeudi prochain, Didier Deschamps dévoilera la liste des joueurs convoqués pour affronter Gibraltar et la Grèce. Pour la première fois, le sélectionneur de l'équipe de France devrait appeler Warren Zaïre-Emery comme cela a été confirmé ce dimanche. Agé de 17 ans, le milieu de terrain du PSG pourrait avoir l'occasion de devenir le plus jeune tricolore à entrer en jeu en sélection.

A seulement 17 ans, Warren Zaïre-Emery a des objectifs pleins la tête. « Mes objectifs? Tout d’abord être appelé en équipe de France. Cela ne me dérangerait pas de battre le record de Camavinga (plus jeune joueur convoqué en Bleu ndlr). Ensuite, la Ligue des champions, l’Euro et bien sûr le Golden-Boy. Sans oublier la Ligue 1. Les compliments font plaisir et rendent fier. Mais demain est un autre jour. Demain signifie arriver tôt sur le terrain et s’entraîner, s’entraîner, s’entraîner. Le travail est fondamental. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons nous améliorer » avait-il déclaré à Tuttosport . Et une grande nouvelle pourrait tomber jeudi prochain.

« Si je l’apprécie ? Oui »

Didier Deschamps ne l'a jamais caché, il suit de près les prestations de Zaïre-Emery au PSG. Depuis le début de la saison, le joueur réalise des prestations abouties sous le maillot parisien et pourrait profiter de la blessure d'Aurélien Tchouaméni pour obtenir sa place chez les Bleus. « Pas forcément, sa possible présence n’est pas liée au forfait d’Aurélien mais si Aurélien a une grande place avec les Bleus, sa présence n’est pas liée à ce forfait. Si je l’apprécie ? Oui, je l’ai déjà dit. Il plaît à beaucoup de monde, avec son jeune âge il fait preuve de maturité, il est français donc il est sélectionnable » avait répondu le sélectionneur de l'équipe de France.

Deschamps va lui offrir sa chance

La tendance est claire. Comme le confirme le journaliste italien Fabrizio Romano, Zaïre-Emery devrait être appelé par Didier Deschamps jeudi prochain. Le milieu de terrain pourrait en profiter pour battre un nouveau record de précocité. Il a l'occasion d'effacer des tablettes le record détenu par Eduardo Camavinga, qui avait connu sa première sélection à 17 ans, 9 mois et 29 jours.