PSG : La grosse prédiction de la FFF sur Mbappé !

Kylian Mbappé pourrait bien être le prochain Ballon d’or France Football si l’on en croit les propos tenus par Philippe Diallo à Europe 1. Le président de la Fédération française de football a fait savoir qu’avec l’Euro qui approche, la star du PSG et capitaine de l’équipe de France aurait des chances de rafler la récompense en 2024.

Après avoir atteint la 4ème place en 2018, en grande partie grâce au sacre de l’équipe de France au Mondial en Russie, Kylian Mbappé a fait mieux cette année en se hissant à la 3ème place du classement du Ballon d’or. Malgré un échec en finale de Coupe du monde, le nouveau capitaine des Bleus a tout ce qu’il faut en termes de statistiques pour succéder à Lionel Messi pour le Ballon d’or 2024.

Le boss de la FFF l’annonce : Mbappé est le meilleur joueur en activité

C’est du moins l’un des messages que Philippe Diallo a fait passer sur les ondes d ’Europe 1 ces dernières heures. « Kylian Mbappé, par ce qu’il fait et la façon dont il pèse sur les matchs, le nombre de buts qu’il marque… Même en finale de Coupe du monde où pendant 70 minutes on a été en très grande difficulté et qu’il a changé une partie du cours du match même si on ne gagne pas à la fin me fait penser qu’aujourd’hui, c’est certainement peut-être le meilleur footballeur du monde en activité ».

«Il faudra bien qu’à un moment, le fait qu’il soit le meilleur joueur du monde se traduise par un trophée»