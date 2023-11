Mbappé : La vengeance du PSG fait paniquer le Real Madrid

Pierrick Levallet

Dans le viseur du Real Madrid depuis plusieurs années maintenant, Kylian Mbappé n'a pas encore annoncé sa décision pour son avenir. Le PSG fait tout son possible pour le prolonger. Mais si la star de 24 ans choisissait de signer chez les Merengue à l'issue de la saison, le club de la capitale pourrait se venger en piochant à la Casa Blanca pour la remplacer. Et cette optique fait paniquer l'équipe madrilène.

L’avenir de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d’encre. En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, la star de 24 ans n’a toujours pas annoncé sa décision. Le Real Madrid suit naturellement tout cela de très près, le club madrilène souhaitant mettre la main sur l’international français depuis plusieurs années maintenant.

Le PSG prépare sa vengeance pour Mbappé

Toutefois, le PSG ne compte pas se laisser faire. La direction parisienne fait tout son possible pour convaincre Kylian Mbappé de prolonger. Mais si ce n’est pas le cas et que ce dernier décide de rejoindre le Real Madrid, les Rouge-et-Bleu pourraient aller piocher à la Casa Blanca pour le remplacer. Et cela fait paniquer l’équipe espagnole.

Le Real Madrid craint le pire