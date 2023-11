La position de Mbappé est connue, le PSG peut y croire pour sa prolongation

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Poussé vers la sortie l’été dernier, après son refus de prolonger son contrat prenant fin à l’issue de la saison, Kylian Mbappé est finalement resté au PSG tout en réintégrant rapidement le groupe de Luis Enrique. Depuis, l’international français serait épanoui dans la capitale, lui dont le statut a encore évolué après le départ des autres stars.

Au cœur d’un nouvel été agité, Kylian Mbappé a obtenu gain de cause dans son bras de fer avec le PSG, disputant une saison de plus dans la capitale sans pour autant prolonger son contrat arrivant à expiration. Comme il y a deux ans, Mbappé s’apprête donc à entamer la nouvelle année en position de force, avec la possibilité de discuter avec le club de son choix. Une menace pour le PSG.

Mbappé épanoui au PSG

Pour autant, rien n’est encore décidé pour l’avenir de Kylian Mbappé, alors qu’aucune des deux parties refusent d’exclure la possibilité d’un nouveau bail au PSG. D’ailleurs, le club de la capitale peut logiquement croire selon Le Parisien , qui explique ce samedi que le numéro 7 se sentirait pleinement épanoui dans l’effectif de Luis Enrique, alors que de nombreux changements ont été réalisés durant le mercato, avec notamment les départs de Lionel Messi et Neymar, faisant de Kylian Mbappé l’élément central du projet QSI.

Le Real Madrid dément des négociations