Parti au Qatar, Marco Verratti se lâche sur le PSG

Axel Cornic

Dans un entretien diffusé à la télévision qatarienne, Marco Verratti est revenu en long et en large sur son aventure au Paris Saint-Germain, qui aura duré plus d’une décennie. Celui qui porte désormais les couleurs d’Al Arabi a notamment évoqué les illustres joueurs aux côtés desquels il a eu la chance de jouer.

Il est sans aucun doute l’un des joueurs emblématiques du PSG version QSI. Arrivé lors du mercato estival 2012 en provenance de Pescara et avec l'étiquette d’émérite inconnu, Marco Verratti s’est fait un nom à Paris, même si la fin a été quelque peu compliquée, puisqu’il a été poussé vers la sortie après l’arrivée de Luis Enrique sur le banc lors de la dernière l’intersaison.

« Rester onze ans dans le même club, ça n’arrive pas souvent dans le foot »

« C’était une histoire incroyable », a assuré Verratti, au micro de la chaîne qatarienne Al-Kass Sports Channel , qui au cours de sa carrière au PSG aura remporté en tout 30 titres et notamment 9 titres de Champion de France, ce qui reste un record. « Rester onze ans dans le même club, ça n’arrive pas souvent dans le foot, je ne garde que des bons souvenirs ».

« J’ai eu la chance de jouer avec les plus grands joueurs au monde »