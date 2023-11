Surprise, un ultimatum relance l’avenir de Zidane ?

Pierrick Levallet

Sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zinédine Zidane fait l'objet de nombreuses rumeurs sur son avenir. Récemment, le technicien de 51 ans était annoncé dans le viseur de Manchester United. Mais il n'y aurait rien entre les deux parties pour le moment. Toutefois, un ultimatum lancé à Erik ten Hag pourrait bien relancer ce dossier prochainement.

Où rebondira Zinédine Zidane ? Le technicien de 51 ans est sans club depuis son départ du Real Madrid en 2021. Le champion du monde 1998 prend son temps pour se choisir sa prochaine destination. Mais ces dernières heures, la presse anglaise a révélé que le numéro 10 mythique de l’équipe de France était dans le viseur de Manchester United.

Sur le retour, Zidane a déjà pris une grande décision https://t.co/458wupMfhT pic.twitter.com/2Hf3PgcWtA — le10sport (@le10sport) November 4, 2023

Zidane à Manchester United, c’est faux... pour l’instant

Toutefois, le Times et Fabrizio Romano ont rapidement confirmé qu’il n’y aurait actuellement rien entre le pensionnaire de Premier League et Zinédine Zidane. Cependant, un ultimatum lancé à Erik ten Hag pourrait totalement relancer le dossier dans les prochaines semaines.

«Manchester United attend des résultats»